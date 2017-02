Dauri Paškovski: õppimine on enese loomine

Kõrgkoolide sisseastumiskatsed pole sugugi halvad, sest riigieksamitulemused ei tohi mõjutada noore edasiõppimisvõimalusi ning samuti ei näita eksamitulemused gümnaasiumilõpetajate motivatsiooni ja valmisolekut õppimiseks ülikoolis.

Vähem faktipõhist õppimist

Riigieksamid ja ka muud testid näitavad ainult lõpptulemust, aga mitte tööd, mida selle jaoks tehtud on. Samas ei tähenda kooli kõrge tulemus, et just see kool on andnud olulise lisaväärtuse õpilase arengusse, nii nagu madal tulemus ei pruugi tähendada, et kooli positiivne mõju puuduks. Õpilaste võimetekohase hariduse omandamisel on oma osa igal õpilasel, tema vanemal, koolil, koolipidajal ja riigil.

Riiklikus õppekavas, millele lisanduvad valikained, sisalduvat materjali tuleks kõigi ainete puhul enam-vähem perfektselt osata.

Õpetajate rolliks on saanud aineprogrammi ebaloomulikult kiire läbimine ning tihti puuduvad lisaks vajalikud töövahendid, nagu õpikud ja töövihikud, mis teeb omandamise omakorda raskemaks.

Kohati jääb mulje, et koolis käiakse vaid lõpueksamite võimalikult eduka sooritamise pärast, eriti just gümnaasiumi lõpuklassis. Oluline pole enam see, kas õpilane saab õppeaine materjalist aru ja võtab teadmise endaga kaasa ning oskab sellega midagi tulevikus peale hakata, vaid hoopis kursuste kiire läbimine, sest materjali on palju, aega on vähe ja hinded tuleb välja panna. Kaheksa tundi vältavale vaimset tööd nõudvale koolipäevale järgneb enamasti iseseisev koduõpe. Millal on aga aega sotsiaalseid oskuseid arendada, spordi või huviharidusega tegeleda? Või lihtsalt puhata, ilma midagi tegemata?

Õpilane, kes väärtustab enese mitmekülgset arendamist, püüab õppetöö raskuskeskme asetada koolipäevale. Milline on sellise tegevuse toetamise eesmärk? Kas tänane õpilane vajab iseseisvas elus edukaks toimetulekuks vaid faktiteadmisi või ka midagi muud? 21. sajandi noored ei pea kõike teadma ega saagi seda teha, kuna info muutub ja on kergesti leitav tehnoloogia toel.

Tänapäeva üüratu teadmiste hulk ei võimalda enam da Vincide eksistentsi – tunda ühtemoodi hästi nii matemaatikat, füüsikat, bioloogiat kui ka ajalugu. Seetõttu tuleb suuremat tähelepanu pöörata just loogilise mõtlemise, analüüsivõime ning sotsiaalsete oskuste arendamisele. Fakte võib leida ka teatmeteostest ja internetist.

On väga oluline eraldada terad sõkaldest, oluline ebaolulisest, muutes õppekava tegelikule olukorrale ning vajadustele vastavaks ning reaalselt rakendatavaks.

Ma ei väida, et gümnaasiumi lõpetanul ei peaks olema ülevaadet teda ümbritsevast maailma ja elu olemusest, kuid kaksteist aastat on noore inimese arenguprotsessis väga oluline aeg, mida tuleb kasutada võimalikult ratsionaalselt ja otstarbekalt.

Tuleb teadvustada, et põhikool ja gümnaasium ei suuda õpilastele kõike pakkuda, pigem peaks kooliaastad õppurisse süstima soovi ennast jätkuvalt arendada ja väärtustama elukestvat õpet.