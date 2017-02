Vastutus avaliku ruumi kujundamise eest on jagatud paljude ametkondade vahel ja on palju loota, et selles rägastikus tekiks kuidagi iseenesest terviklik lähenemine Eesti ruumile. Eesti vajab riiklikku arhitektuuri nõukoda, mis aitaks luua kvaliteetset elukeskkonda, kirjutab Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov.