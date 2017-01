Postimees 1936. aastal: Saksamaa ja Balti riigid

Minister seletas sissejuhatavalt, et Saksamaa soovib arendada Balti riikidega sõbralikke suhteid. Poliitiliste suhete kujunemist nende riikidega mõjutab tunduvalt kohtlemine, mille osaks saavad seal elavad sakslased.

Meie suhete kohta Leeduga, jatkas minister, tahan ma ainult ütelda, et pärast Klaipeda valimiste tulemust loota on, et klaipedalaste autonoomia-õigusi täielikult austatakse. See on alati eeltingimuseks normaalsete suhete tagasipööramiseks Leeduga.

Mis puutub suhetesse Lätiga, siis said need raske koorma aastavahetusel Lätis maksmapandud uute seadustega. Kuigi meie täielikult mõistame Läti valitsuse püüdeid riigi konsolideerimiseks, ei või Saksa rahvas siiski ükskõikselt vastu võtta, et see toimub esmajoones Saksa rahvusgrupi kulul.

Saksamaa suhted Eestiga, nii lõpetas von Neurath, on arenenud väga rahuldavalt. Vastupidiselt teatavate saksavaenulike lehtede vihjetele tuleb kinnitada, et vapside putschikatsel Tallinnas ei olnud mängus mingid Saksa mõjud.

25.01.1936