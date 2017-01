Postimees – vastutustundlik, väärikas, vaba

Võimalus, millest pidi algselt saama Eesti rahva kollektiivne aju, muutus kahjuks peagi peldikuseinaks, mis andis põhjendamatult ruumi viha ja vaenu õhutamisele või lihtsalt valimatule sõimule. Eelmise aasta alguses otsustas Postimees anonüümse kommentaariumi sulgeda, lubades edaspidi oma lehele vaid registreeritud kasutajate kommentaare. Konkurentide ja kriitikute hinnangul oli see hoop sõnavabadusele ja pihta olevat saanud ka vaba ajakirjandus, sest anonüümne kommentaarium olevat oluline uuriva ajakirjanduse töövahend. Veel räägiti sellest kui ventiilist, mis laseb ühiskonnast üleliigset auru välja. Anonüümse kommentaariumi sulgemisega riskivat väljaanne aga oma lugejad kaotada.

Nüüd võime öelda, et ükski nendest ennustustest ei pidanud paika. Inimesed julgevad oma seisukohti välja öelda nii Postimehe kommentaariumis kui ka sotsiaalmeedias. Ükski uuriva ajakirjanduse valda kuuluv lugu ei ole anonüümse kommentaariumi puudumisel tegemata jäänud ning meie lehe lugejadki ei ole kuhugi kadunud. Ent õhk on saanud puhtamaks valimatust sõimust, räuskamisest, viha ja vaenu õhutamisest. Ka meie konkurentide juures võib täheldada, et üha rohkem kommenteeritakse lugusid oma nime ja kasutajakontoga. Anonüümse kommentaariumi sulgemise eest pälvis Postimees läinud aastal Avatud Eesti Fondi Koosmeele auhinna, mille üleandmisel ütles fondi juht Mall Hellam, et selliste sammudega kaitseme ühtaegu sõnavabadust ning võtame vastutuse oma sõnade ja tegude eest ka virtuaalruumis.

Möödunud aasta suurim ja ehk märgilisim muutus oli seotud Postimehe paberlehe tuumakamaks muutumisega. Uue ja ajakohase ilme sai nädalalõpulisa Arter, mahukamaks muutus pikemaid arvamus- ja kultuuriartikleid koondav nädalalõpulisa AK ning täiendust sai ka meie igapäevane põhileht, milles suurendasime nii uudiste-, välis- kui ka majandusrubriigi lehekülgede arvu. Novembris värvisime majandusuudiste leheküljed ärilehele kohaselt roosaks, mis muutis kogu lehe väljanägemise mitmekülgsemaks ja õhulisemaks. Kui lisada siia ka neljapäeviti Postimehe vahel ilmuv Maa Elu, on Postimees kõige mahukam ja laiemat teemade ringi kattev kvaliteetväljaanne Eestis.

Palju on seejuures küsitud, miks ujume tänapäeva internetiajastul vastuvoolu ja panustame nõnda palju paberlehte. Meid kohustab Postimehe positsioon. Postimees on Eesti paberlehtede turu suveräänne liider. Ajalehtede liidu lugejauuring kinnitab, et võrreldes aastataguse küsitlusega on meil üle 4000 lugeja rohkem. Postimees on ka pea ainus paberleht, mis on aastataguse ajaga võrreldes lugejaid juurde võitnud. Vahe järgmise konkurendi ees on kärisenud 38 000 lehelugejale. Meil on üle 25 000 lugeja rohkem kui Eesti Päevalehel ja Eesti Ekspressil kokku ja see arv võib olla veelgi suurem, sest nende kahe püsilugejad võivad ka kattuda. Kõrgharidusega lugejaid on meil üle 10 000 rohkem kui aasta tagasi. Selle kõige taustal on keeruline Postimehe paberlehe kadumist ennustada. Paljud minu vanemad kolleegid on ikka väljendanud veendumust, et paberlehel on hing. Olgu selle tunde tekitajateks kas iseloomulik trükipaberi lõhn või lehe avamisel kostev paberikrabin, kuid paberleht on üks osa inimese terviklikust meediatarbimisharjumusest, pakkudes peale põhjaliku uudistepaketi ka pikemat ja maailma avardavat lugemist.