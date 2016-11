Kui meil oleks võimalik hetkeks põigata üle kümne aasta tagusesse Eestisse, kus suure hurraaga tuli võimule uus erakond Res Publica, eesotsas noored ja vihased mehed, siis kahjuks sai peagi ilmsiks, et see oli Pyrrhose võit, kuna võidujoovastus oli nii suur, et jalad tulid maa küljest lahti.

Rumalusi tehti küllaga ja head kolleegid poliitmaastikul, kellelt Res Publica kohad ära näpsas, olid sõbralikult nõus tehtud vigu veel rohkem võimendama. Kuid siiski olid neil uued julged ideed, mida aktsepteerisid isegi endised isamaaliitlased, kes Res Publicaga ühinesid.

Kaugetel tudengiaastatel kuulus nn punaste ainete hulka marksismi-leninismi filosoofia. See aine ei olnud minu huviobjekt – tegelikult asjatult! –, noored füüsikud olid tollal vaimustunud Jean-Paul Sartreʼist, Franz Kafka eksistentsialismist jne. Nii jäi nõutav punane filosoofia unarusse, aga üks asi jäi sealt mulle siiski meelde. See puudutas vormi ja sisu omavahelist seost: kui muutub üks, peab ka teine muutuma.

Mulle meenutas see Newtoni kolmandat seadust mõjust ja vastumõjust ning tundus seetõttu väga loogilisena. Oli võtta ka häid näiteid reaalsest elust: Gorbatšov tahtis mäletatavasti teha inimnäoga sotsialismi, muutes lihtsalt välisfassaadi, ja me teame kõik, milleni see viis!

Vähemalt minule on selge, et uued nimed vanale sisule ei muuda midagi, ma nimetaksin uue nime otsimist asendustegevuseks. Öeldakse, et ajalugu liigub mööda spiraali ja iga areng saavutab teatud aja jooksul kas kõrgema või madalama taseme. Kui võtta algpunktiks üheksakümnendate aastate Isamaa, täpsemalt Isamaaliidu, siis kahjuks on praegu tegemist liikumisega spiraali mööda alla.

Tahaksin oma endisele erakonnale soovitada: on aeg lõpetada suurte tühjade sõnade tegemine. Iga vorm on vaja täita tõelise sisuga. Selleks edu neile!

Ene Ergma astus Res Publica liikmeks 2002. aastal ning oli pärast erakonna liitumist Isamaaga aastast 2007 IRLi aseesimees. 2016 astus IRList välja.