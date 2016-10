Ivan Makarov: Venemaa kannatab NATO-foobia all

Septembris Krynicas toimunud XXVI majandusfoorumil hoiatas Putini endine nõunik Andrei Illarionov, et Venemaa hõivab «Vene maailma» raames Transnistria, suurema osa Ukrainast, osa Valgevenest ja Gruusiast, ka Ida-Läti ning Kirde-Eesti.

«Me teame, kuidas vastavad NATO ja lääne maailm: et see on nördimapanev, rahvusvahelise õiguse rikkumine, lubamatu, kõigi II maailmasõja järgsete põhimõtete rikkumine, kuid konkreetselt ei tehta midagi,» ütles ta. Eestil sõjaka suurriigi naabrina jääb loota ikkagi liitlastele, seda teab ka Venemaa.

Sellest ka hiljutine NATO-vastane meeleavaldus Tallinnas, milles osales ka paar eestlast, mis tiivustas üht rublasööjat Eesti uudisteportaali väitma, et liikumisse tuleb kaasata veelgi rohkem eestlasi ja et kindlasti liitub sellega EKRE. «Oleme koos ameerika sõjardite ja NATO käsilaste vastu,» oldi optimistlikud. Selle hüüdlause saatel on sirgunud terved venelaste põlvkonnad.

Nagu vanaemad räägivad oma lastelastele muinasjutte heast Dobrõnja Nikititšist ja halvast Zmei Gorõnõtšist, nii on kindlalt paigas ka vaenlase pale: ameeriklased ja NATO, boonusena need, keda parajasti rünnatakse - «kurjadest» grusiinidest ukraina «fašistideni». Peterburi lastemööbli vabrik turustab juba raketikompleksikujulist lastevoodit «BUK M-1». Ostja saab kingituseks «numbrimärgi maimukese nimega». See on haige, sest BUKi rakett tappis Ukraina kohal 298 lennureisijat, nende hulgas lapsi...

«NATO on Venemaa psüühiline haigus»

Eesti kaitsevägi ei ole ründearmee. Teised NATO riigid näitavad siin valmidust tulla appi juhul, kui selline vajadus peaks tõesti tekkima. Ja mida selgem see sõnum on, seda vähetõenäolisem on sissetung.

Yana Toom ütles hiljuti vene pressile, et kõlistada relvi tuumariigi külje all on hullumeelsus. Tema loogika kohaselt tuleks Lõuna-Koreal loobuda piiri valvamisest ja lasta Kim Jong-unil end okupeerida.

«Nagu hiilgavalt formuleeris hea vene kirjanik Aleksandr Nikonov, NATO on Venemaa psüühiline haigus. Väga täpne hinnang! Me tahame näha ümberringi ainult vaenlasi. Karl Marx kirjutas, et ainsaks põhjuseks, miks Euroopas eksisteerib militarism, on Venemaa, kes on ainus despotismi ja sõjardluse kants, mis süütab enda ümber sõja. Friedrich Engels väitis, et Venemaad võib eksitada ükskõik kui sügavale vabaduse ja õiguse tihnikusse, kuid ta leiab alati tagasitee koju - diktatuuri, harimatuse ja despotismi juurde. NATO laienemine on vastus sellele pitekantroplikule tagumisele vastu rinda, sõjanuiaga vehkimisele, vihasele mulla kaevamisele esi- ja tagajalgadega,» ütles Peterburi teleajakirjanik ja ajaloolane Aleksandr Nevzorov.

Kirjanik Vladimir Voinovitš märkis, et NATO-vastase hirmu ja vaenu propaganda tagajärjel hakkas muutuma venemaalaste psühholoogia, mis väljendub koduvägivalla kasvus ja kaaskodanike ründamises, kuna «vaenlane» ise on kaugel.

Eestis on NATO sõdurid aga «käepärast» ja teise nahavärviga liitlasi on ka rünnatud, väidetavalt on teinud seda piiri tagant palgatud provokaatorid. Kuid imelikke vaatenurki, kasutades Miilinõmme ja härra Mauruse dialoogi sõnastust, on meil omalgi küll. «Meil läheb 2 protsenti sõjaeelarvesse, et me NATO vägesid üleval peame ja toidame neid sealt saabunud erivärvilisi NATO sõjardeid,» ütles Tallinna TV meediasaates poliitikavaatleja Mart Ummelas.

Järgnes elav arutelu – kes lõbustab Tapal NATO sõdureid, sest meie noored naised lahkuvad riigist. Leiti ka lahendus: toome moslemi naised ja laseme neil burkiinides supelda koos ameerika sõduritega. «Ja üldse meie kesklinna poode ju vallutavad nüüd välismaalased – iga päev, kui ma kõnnin kesklinnas, ma näen ju mustanahalisi ja igasuguseid muid moslemeid seal kogu aeg... meil elavad seal üle koridori kah need mustad,» kurtis ajakirjanik.

Nikonovi diagnoos peab paika. Õnneks kestab Eestis vaimse tervise kuu: toimuvad tasuta töötoad, mida korraldavad professionaalsed terapeudid, psühholoogid ja psühhiaatrid.