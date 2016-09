Juhtkiri: Kallas ja Jõks või Reps, Kaljurand ja Helme

Teise vooru pääsemiseks on vaja olla üks kahest esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadist. Meie küsitlusele vastanud omavalitsuste esindajate hulgas pole Marina Kaljurannal konkurentidega võrreldes esimeses voorus ülekaalu. Tema selja taga pole praegu ka ükski riigikogu fraktsioon.

Võib-olla on veendunud Kaljuranna toetajaid eriti palju nende hulgas, kes oma eelistusi meie reporteritele ei avaldanud? Fantaseerimine pole keelatud. Täielikult välistada ei saa, aga mõistuspärast põhjendust, miks see nii peaks olema, on keeruline leida.

Seega saab praeguseks teada oleva põhjal usutavamate variantidena pakkuda, et teise vooru jõuab Siim Kallas ning lisaks temale kas Allar Jõks või Mailis Reps. Marina Kaljuranna päralt jääks aga suuruselt kolmas või neljas häältesaak.

Kui Marina Kaljurand aga saaks esimesest voorust edasi, oleks pilt teistsugune. Seda eriti juhul, kui Siim Kallas ei pääseks teise vooru. Kallase ja Jõksi toetajatest omavalitsustegelaste teine eelistus on ülekaalukalt Kaljurand. Repsi toetajad jaguneksid teises voorus Kallase ja Kaljuranna vahel. Kaljuranna toetajad jaguneksid aga Jõksi, Kallase ja Repsi vahel.

Kõige selle juures tuleb tähele panna sedagi, et neid, kes avaldasid oma teise valiku, oli oluliselt vähem kui neid, kes ütlesid, keda nad kõigepealt eelistavad – teise vooru kohta oskame selle küsitluse põhjal ennustada vähem kui esimese vooru kohta.

Marina Kaljurand paistab valimiskogusse minevate omavalitsustegelaste jaoks olevat kandidaat, kes võiks saada presidendiks, kui nad oma lemmikkandidaadi võitu ei näe. Ometi takistab selle «samuti täitsa vastuvõetav»-variandi läbiminekut see, et teises voorus tuleb tõenäoliselt langetada valik Kallase ja Jõksi või Kallase ja Repsi vahel. Kummagi võimaluse korral on meie küsitluse järgi eelis Kallasel. Ometi ei saa me selle analüüsi põhjal veel väita, kellest saab järgmine vabariigi president. On ka võimalus, et keegi ei saa valimiskogus enamust ning protseduuri võtab taas üle riigikogu.

Tulemus selgub järgmise nädala laupäeval, 24. septembril valimiskogus. Saksa õigusfilosoof Erich Kaufmann on öelnud: «Üks sõna seadusandjalt ja terved juriidilise kirjanduse raamatukogud saavad makulatuuriks.» Samasugune võim on ka valimiskogus kokku loetud häältel kõigi varasemate küsitluste ja veel spekulatsioonide üle.

Valimiskogu liikmetele saab soovitada vaid põhjalikku kaalutlemist ja kandidaatide väitluste jälgimist. (Postimees korraldab ja kannab veebis üle välis- ja kaitsepoliitika teemalise kandidaatide väitluse järgmisel neljapäeval algusega kell 18.)