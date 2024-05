Iga riigi hääl loeb?

Euroopa Liidus on praegu reegel, et mingites küsimustes on vaja, et kõik osapooled oleksid nõus, kõik riigid peavad ütlema «jaa». Ideaalis võib tunduda, et see on ideaalne riikide liidu süsteem – kui kellelgi on probleem, siis ta saab olla vastu. Tegelikkuses ollakse vastu erinevatel põhjustel, sealhulgas niisama tüli norimiseks või mingil kaubavahetuslikul eesmärgil. Tule mulle selles küsimuses vastu, hääletan poolt. Samuti ei saa nii kuidagi asju otsustatud, võimalik on lihtsalt blokeerida ja takistada. Kas see on süsteem, mida tahame?