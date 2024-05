Kaja Kallas ja Mart Võrklaev, teie ühine ülesanne on juhtida riigi rahandust. Praegu tähendab see ühemõtteliselt vajadust saavutada otsekohe kokkulepe miljardi euro kärpimiseks, et jääda riigieelarvega lubatud puudujäägi piiridesse, vältimaks sellele ületamisele järgnevat Euroopa Liidu menetlust, mainekahju, vahest isegi riigireitingu langust ja laenude kallinemist. Praktikas tähendab see, et koalitsioonierakonnad tuleb pilvedest alla maa peale tuua, partneritele tuleb näidata numbreid ja selgitada, mida need tähendavad.