ÜMARLAUD Eestikeelsele haridusele üleminekul on ohukohti

Merle Kivest (EKRE): Saan rääkida Tartu perspektiivist, meile on juurde tulnud ukraina õpilasi. Keelekeskkond ei ole enam eestikeelne ja haridus jääb nõrgemaks. Venelased võiks eestikeelse hariduse saada oma koolis ja seal võiks olla oluliselt rohkem eesti keelt, eestikeelsed koolid võiksid jääda eestikeelseteks. Ma ei taha öelda, et ei peaks minema üle, aga kui vene noored tulevad eesti koolidesse õppima, siis ei tohiks see protsent olla suur, võib-olla 20 protsenti.