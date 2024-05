MART RAUDSAAR Ahne riik ja rikkad inimesed

Tõenäoliselt mäletavad lugejad telesaadet «Kes tahab saada miljonäriks?». Eesti elu on arenenud kiiresti ning märkamatult on meist paljudest saanudki miljonärid – tõsi küll, kroonimiljonärid. Näib, et rahahädas riigil on seda raske vaadata, ajamata kätt inimeste taskusse, kusjuures ebapopulaarne otsus tahetakse veeretada omavalitsuste kraesse. Jutt käib muidugi maamaksust, kirjutab arvamustoimetuse juhataja Mart Raudsaar.