Me oleme Eesti riigis astunud ühe väga suure sammu selleni, et lõpetada keelepõhine segregatsioon – see on üleminek eestikeelsele haridusele. Seejuures on ülioluline, et ülemineku käigus ei kannataks eesti emakeelega laste hariduse kvaliteet. Teada-tuntud on fakt, et eestikeelsete ja venekeelsete koolide PISA testide tulemustes on kolossaalne vahe ja vene kooli lõpetanud õpilased alustavad oma iseseisvat elu mahajäämusega, mistõttu on nende väljavaated tulevikule kehvemad. Selleks et meil üheskoos õnnestuks üleminek eestikeelsele õppele, on vaja ka seda, et laiem avalikkus sellega kaasa tuleks.