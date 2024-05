MARTIN EHALA Getokoolide teket aitaks pidurdada hajutamine

Eestikeelsele õppele üleminek on tekitanud lapsevanemates tõsise mure, et eesti keelt mitteoskavate laste osalemine õppes võib halvendada õpitulemusi. Võimalikku mõju on rahvusvaheliselt korduvalt uuritud ning tulemused on näidanud suure osa uuringute puhul, et see on negatiivne, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala.