Nii näiteks on seaduses kirjas, et eesti keele oskus on koolijuhi, õpetaja ja tugispetsialisti kvalifikatsiooni osa ning ilma piisava keeleoskuseta ei tohi enam töötada. Koolijuhtide nõue jõustus 1. augustil 2023, õpetajatele ja tugispetsialistidele jõustub see nõue 1. augustil 2024.