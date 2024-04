SERGEI MEDVEDEV ⟩ Vene inimese kaasasündinud sündroom, see sajanditevanune deemon

Vene ajaloolane ja kirjanik Sergei Medvedev leiab oma kirjutises, et 2024. aasta ühes Aleksei Navalnõi mõrva ja 87% toetusega inimsööjale nn presidendivalimistel on veelahe, kus senine autoritarism Venemaal on muutunud lõplikult totalitarismiks. Aga venelased nii kodus kui välismaal moodustavad samal ajal järjekordi, mis on saanud kõige veneliku sümboliks.