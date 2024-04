RAINER SAKS ⟩ Rinnetel on märgata uusi trende

On arusaadav, et enamus eksperte on skeptilised, et laupäeval otsustatud abipaketi abil oleks võimalik saavutada sõjas pööre ning Ukraina kasvõi osaliselt vabastada. Samas unustatakse ära, et sõda on juba kaks aastat kestnud ning mõlemad pooled on juba hulgaliselt ressursse kulutanud, millest väga suur osa on taastatav ainult välise abi toel. Ukrainale hakkab lähiajal saama kätte uut sõjalist abi ka teiste doonorite poolt.