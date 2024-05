JUHTKIRI Eesti ajakirjandusel läheb hästi, kuid murekohad ei ole kadunud

Pakistani ajakirjanikud osalemas ajakirjandusvabaduse päeval meeleavaldusel reedel. Paljudes kohtades üle maailma on ajakirjandus jätkuvalt suukorvistatud.

Reedel avalikustas Piirideta Reporterid järjekordse 180 riiki hõlmava ajakirjandusvabaduse pingerea. Igaüks võib minna nende kodulehele ja imetleda maailma kaarti, kus on kaheksa rohelise värviga kujutatud riiki. Sealhulgas ka Eesti. Need on maailma kõige suurema ajakirjandusvabadusega riigid.