AK Euroopa ei tee meid paremaks, aga Euroopa kontekst annab selleks paremad võimalused

Kui küsisin 2007. aastal Ameerika poliitikateadlaselt Stephen Krasnerilt selgitust, kuidas äsja Nõukogude Liidust vabanenud ja seega oma suveräänsuse taastanud Eesti soovis kohe ühineda Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, vastas Krasner, et Euroopa Liidu poole vaadates oli see tõesti «rabav». Ja lisas veel: «Ent summeerides peab nentima, et suveräänsuse asemele pole tulnud midagi ainulaadset, midagi, mille kohta saaks öelda, et see vahetab suveräänsuse välja. Inimesed võivad öelda, et Euroopa Liit on suveräänsuse täiendus, kuid mitte asendus.» (PM, 06.10.2007)