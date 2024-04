ALDO MAKSIMOV ⟩ Tempel otsa ette: kui elad välismaal, pole sa patrioot

Meediapildist torkas hiljuti silma pealkiri, kus interpreet Pearu Paulus sõnas, et tema ei osta Hispaaniasse mingit kinnisvara. Tema, vastupidi, on Eesti patrioot. Selliseid ilminguid, kus meedias vastandatakse Eestist eemal elamist ning patriotismi, olen viimastel aastatel hulgim täheldanud. Silt otsa ette nagu vaktsiin. Mind, teatavatel põhjustel, on see tendents valusalt riivanud, kirjutab Samose Loome- ja Puhkemajade juht Aldo Maksimov (EKRE), kes on 6–7 aastat Kreekas elanud.