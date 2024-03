RAINER SAKS ⟩ Venelased nuputasid välja uue peavalu. USA astus oma sõnadega orki

Ukraina õhujõud avaldasid eile meedias info, et Venemaa on koondanud Krimmi mingi koguse «Tsirkon» rakette ning plaanib lähiajal nendega korraldada uue rünnaku Ukraina linnadele. Eksperdid diskuteerivad selle üle, et kuidas neid praegu välja tulistatakse, sest varasemalt olid nad mõeldud startima laevadelt, kuid Musta mere laevastik ei ole enam ammu võimeline selliseid operatsioone läbi viima.