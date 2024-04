Aastatel 1949–1974 ilmus Pariisis vene emigrantide väljaanne «Taassünd» («Возрождение»). Selle 9. numbris aastast 1949 on ära trükitud artikkel «Bolševism psühhopatoloogia valguses», mis sisaldab initsiaalide I. S. all kirjutanud psühhiaatriaprofessorist vangi nähtud õudusi GULAGi Karjala laagrites.

Selle pseudonüümi all kirjutas suure tõenäosusega professor Ivan Solonevitš, kellel hiljem õnnestus põgeneda Medvežjegorskist Soome. Tema mälestused on publitseeritud ka Boriss Kamovi toimetatud raamatus «Spioon» (Moskva 1993). Käesoleva loo autori käsutuses on paraku vaid netist leitud tekstikatked. Sealt on pärit ka viited algmaterjalidele.