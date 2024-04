Valgejänese ees on nii talve tulles kui minnes samalaadne valikukoht: kas ja kunas on õige vahetada hall suvekarv talvekarva vastu ja tagasi? Ainult et valiku tegemine ei ole jänese meelevallas – üksnes tema geenid saavad pakkuda alternatiivset võimalust, mille headuse paneb proovile looduslik valik rebase, ilvese, kotka või mõne teise kiskja abiga – jänesel juba vaenlastest puudust ei ole.