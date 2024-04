Vladimir Sazonov, Alevtina Solovyeva Troonide mäng Kesk-Aasias. Hiina ja Venemaa võitlus Siiditee pärast

Kesk-Aasia on olnud aastatuhandeid paljude kultuuride, rahvaste, usundite, ideede ja majandussidemete sõlm- ja ristumispunkt. See on maa, mida läbis kunagi Siiditee, ja see pole kaotanud oma strateegilist tähendust ka nüüd. Regioon on rikas erinevate ressursside ja maavarade poolest ning asub Hiina, Venemaa, Türgi ja Iraani, Afganistani, Kaukaasia riikide ning Mongoolia vahel. See oluline piirkond mängib tähtsat rolli ka Lääne (sh ELi ja USA) seisukohast.