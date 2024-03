RAINER SAKS ⟩ Moskva terrorirünnaku ajal olid kontsertmajas nii politsei kui turvafirma. Kuid nad ei reageerinud

Nüüdseks on ilmunud Moskva terrorirünnaku kohta piisavalt infobitte, mis kinnitavad, et rünnatud kontserimajas ja kaubanduskeskuses olid olemas nii turvafirma kui politsei üksus. Putin kommenteeris eile uuesti toimunut ning süüdistas seekord Ukrainat selle rünnaku läbiviimiseks korralduse andmises. Kuna Venemaa võimude läbikukkumine on niivõrd selge, üritatakse sellisel moel suunata inimeste viha riigist välja.