RAINER SAKS ⟩ Venemaa sai Krimmis hävitavad kaotused, Musta mere laevastik on audis

Terrorirünnaku kohta Moskva lähedal ei ole uut kvaliteetset informatsiooni ilmunud. Põhiline arutelu toimub teemal, miks Vene võimud reageerisid tõsise hilinemisega. Arvestada tuleb sellega, et Putin oli avalikult teatanud, et sellist terrorirünnaku ohtu ei eksisteeri ning tegemist on valeinfoga.

Venemaa taolises riigis tähendab see seda, et kogu julgeolekusüsteem on sellega orienteeritud ignoreerima vastupidist informatsiooni. Veelgi olulisem on, et Ukrainas toimuva sõja tõttu on kõik Vene sisejulgeolekuteenistused sunnitud panustama väga suuri ressursse okupeeritud alade julgestamiseks, kus toimub teadupärast väga aktiivne Ukraina vastupanuliikumine.