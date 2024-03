MARTIN TIKK ⟩ Narva ongi naine!

«Aga Narva on ju naine,» ütles vestluskaaslane, kasutades seda argumendina, et oma kodulinna kaitsta. Varem pole ükski linn minu jaoks niimoodi inimlikku kuju ja sisu võtnud, aga Narva puhul küll. Nii on narvakad oma linnale omistanud enam traditsioonilisi naiselikke väärtusi – ilu, tasakaalukust, igas olukorras hakkamasaamist ning sihikindlust ja usku, kui on raske, kirjutab kolumnist Martin Tikk.