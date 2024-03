MEELIS OIDSALU ⟩ Korruptsioonisireenide suu jäi lukku

Ärevamad poliitikud on juba küsinud, miks justiitsminister Kalle Laaneti korteriskandaal just nüüd eetrisse jõudis ja mitte varem. Ajakirjanduse võimalikke allikaid on praegusel juhul rohkem kui üks. Põhiküsimus pole siiski konkreetses infoallikas, vaid selles, kuidas nii ilmne korruptsioonijuhtum keskvalitsuse sisekontrolli hädapasunad tummaks jättis, arvab toimetaja Meelis Oidsalu.