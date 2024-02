RAINER SAKS ⟩ Avaldusid dokumendid Venemaa tuumarelva kasutamise plaanist

Financial Times avaldas korralikult ette valmistatud loo Venemaa salajastest failidest, milles käsitleti Venemaa valmidust kasutada taktikalist tuumarelva ohu korral oma julgeolekule. Nendes dokumentides on kirjeldatud stsenaariume, mille puhul Venemaa vastaks taktikalise tuumarelvaga välisele ohule.

Financial Timesile on jäänud mulje, et Venemaa valulävi tuumarelva kasutamisel on madalam, kui Venemaa seda seni on avalikult presenteerinud. Ausalt öeldes jääb arusaamatuks, millel see väide põhineb. Dokumendid pärinevad aastatest 2008–2014 ning vähemalt osa käsitlevad meediaväljaande kirjelduse järgi võimalikku konflikti Hiinaga.