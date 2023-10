RAINER SAKS ⟩ Venemaa tõstis Palestiina sõja varjus oluliselt rünnakute aktiivsust Ukrainas

Soome ja Eesti valitsused avalikustasid eile teabe, mille kohaselt nädalavahetusel suletud kahe riigi vahelise gaasitoru kahjustused on inimtekkelised. Avaldatud infost jääb mulje, et mõlema riigi valitsused peavad gaasitoru lõhkumist tahtlikuks tegevuseks, kuid selle kohta selget kinnitust ei antud, vaid teatati, et uurimine käsitleb esialgu kõiki võimalikke versioone.