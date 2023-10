JUHTKIRI ⟩ Iisraeli-Hamasi sõja lõpetamine on meie huvides

Muidugi on Iisraelil õigus end kaitsta Hamasi mõrvarlike rünnakute eest ja praegu tunneb enamik iisraellasi ilmselt, et ainus väljapääs olukorrast on Hamasi sõjalise potentsiaali likvideerimine. Hamas ei tohi enam kunagi kujutada ohtu Iisraelile ja selle elanikele. Kahtlemata on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võlgu selle nendele inimestele, kes kaotasid oma lähedased Hamasi tapmisrünnakutes.

Kuid nagu oleme näinud praegu Ukraina sõja puhul, võib sõda venida ning võtta ootamatuid pöördeid. Sõja iseloom on juba kord selline, et seda ei ole võimalik pidada kindla korra ja plaani järgi. Sellega peab arvestama ka Iisrael.

Ukraina sõda on toonud Euroopasse põgenikelaine, kuid on tähendanud ka hindade tõusu maailmaturul. Kõik see võib juhtuda ka Iisraeli-Hamasi sõja puhul.

Iisrael on Gaza sektori isoleerinud, seega ei saa potentsiaalsed põgenikud sealt lahkuda, kuid küsimus on selles, kas Iisraeli-Hamasi sõda laieneb tervele araabia piirkonnale. Terroriorganisatsioon Hezbollah on juba Iisraeli tulistanud ja Iisrael on vastanud Lõuna-Liibanoni pommitamisega. Süüria kodusõda tõi Euroopasse juba miljonid põgenikud, selle kordus on midagi, mida Euroopa valijad kindlasti ei soovi.