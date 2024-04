Vladimir Juškin Agressiivsus kui Venemaa sotsiaalse kosmose olemus

Venemaa ohtu seostatakse tavaliselt Putini isikuga. Putin ja mitmed inimesed tema ümber on tõepoolest Venemaa agressiooni kõige peamisem liikumapanev jõud. Kuid tema pika võimuloleku ning tähtsust omavate opositsiooniliikumiste ja opositsiooniliste meeleolude puudumise saladus seisneb selles, et Putini strateegilised ambitsioonid ja foobiad langevad kokku Venemaa valitseva klassi ja massiteadvuse instinktidega. See tähendab, et Putini mõtlemise sisu ja stiil, deklareeritud väärtused, geopoliitilised vaatenurgad, isegi huumor langevad kokku 80–85 protsendi venelaste mõtteviisiga.