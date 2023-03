Jüri Kotšinev ⟩ Mismoodi lõpeb Ukraina sõda

Ukraina julgeolekunõukogu sõjalisel eksperdil Serhi Kuzanil oli juba eelmise aasta lõpus kindel seisukoht, et Venemaa ei ole oma plaanidest Ukraina suhtes loobunud. Need plaanid olid Venemaal paika pandud juba 2014. aastal.

Kuzani sõnul ei tohi keegi lasta ennast eksitada illusioonist, et Venemaa vajab vaid Krimmi ja Donbassi. Venemaa siht selles sõjas on Ukraina rahva ja riigi täielik hävitamine. Venelased ei peatu enne, kui see siht on saavutatud või kui nad jõuga peatatakse ja sõjaliselt puruks lüüakse.