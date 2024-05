Seda, et riigi rahandus on halvas seisus, me teame. Küll aga ei tea me jätkuvalt, mis oleksid need konkreetsed kärped, kust ikkagi vähemalt miljard eurot kokku hoida. Mida, kui palju ja kellelt võtta soovitakse? On päris selge, et kärpekäed hiiliksid eelkõige ühiskonna nõrgemate taskutesse ja seda ei pea sotsiaaldemokraadid küll kuidagi mõistlikuks.