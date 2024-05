RAMON LOIK Putin on alustanud uut hübriidrünnakute faasi

Esiteks tuleb arvestada, et Putini sõjamasin on käivitanud järgmise hübriidrünnakute faasi NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikide vastu, mille eesmärkideks on avalikkuse hirmutamine, valitsuste tähelepanu ja ressursside sidumine ning sellega otsustusprotsesside pidev häirimine. Venemaa usub, et aeg Ukrainas töötab tema kasuks. Kuni Lääne demokraatiad igaüks omaette ja kollektiivselt reageerivalt otsustavad, võidab Vene armee vajalikku aega, et see lahinguväljal initsiatiiviks konverteerida.