Paet: Euroopal tuleb Vene meestega olla ülimalt ettevaatlik

Järjest laiemat arutelu tekitab Euroopas küsimus, kas Venemaalt lahkuvatele meestele, kes ei soovi minna Ukraina rindele, peaks Euroopa pakkuma varjupaika või mitte. Kohati kõlavad põhjendused, miks seda justkui peaks tegema, väga naiivsetena, justkui lähiajaloost pole ikka veel suudetud midagi õppida.

Minu seisukoht on see, et praegu Venemaalt lahkuvatele meestele varjupaiga andmine oleks Euroopas igal juhul liiga riskantne ja seetõttu ei peaks seda tegema.

Mis on argumendid, mida olen esitanud ka oma kolleegidele teistest Euroopa riikidest ja kelle seisukoht ei ole selles küsimuses veel selge või on suisa vastupidine?

Esimene argument on see, et ei ole mingit põhjust tõmmata võrdusmärki selle vahele, et need mehed, kes praegu Venemaalt lahkuvad hirmu tõttu sattuda Ukrainasse sõtta, oleksid automaatselt ka ise Ukraina ründamise vastased või siis Putini režiimi vastased.

Näiteks Moldovas on juba olnud sealse valitsuse vastaseid meeleavaldusi, kus osalevad ka äsja Venemaalt saabunud tegelased.

Teine argument, mis võiks mõtlema panna, on see, et kui Venemaa ka tegelikult tahab oma väljakuulutatud mobilisatsioonist saada võimalikult ulatuslikku tulemust, siis miks Venemaa ei ole sulgenud oma piire? Miks nendel sadadel tuhandetel meestel lastakse riigist lahkuda? Loogika ütleks, et kui tahad saada maksimumi, siis paned piirid kinni ja võtad selle maksimumi värvatavate hulgast.