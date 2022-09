ALAR KARIS ⟩ Ukraina edust tuleb kasu lõigata

Mul on au tervitada teid Eestis, Tallinnas toimuvatel aruteludel, mis hakkavad kujundama NATOt ja meie kollektiivkaitset eelseisvatel aastatel või isegi aastakümnetel. Selleks tööks loodi kindel alus Madridi tippkohtumisel. Nüüd seisame me kõik ja eelkõige teie – NATO kõige silmapaistvamad sõjalised juhid – silmitsi raske ülesandega muuta need suunised millekski käegakatsutavaks. Millekski, mis tagab Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku praegusel kriitilisel hetkel meie ajaloos. Sellest sõltub piirkonna ühtsus ja vabadus. Eestile on see eksistentsiaalne küsimus.