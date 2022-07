JUHTKIRI ⟩ Putini Põhja Konn tahab merel kõiki hammustada

Kas sündmus oli või ei olnud, igal juhul on see teisejärguline võrreldes reedel Donetski lähedal Olenivkas arvatavalt wagnerlaste korraldatud pommitamisega, kus tapeti üle poolesaja Ukraina sõjavangi, teiste seas hulk Mariupolis Azovsali terasetehast kaitsnud mehi. Seal oli tegu järjekordse sõjakuriteo ja rahvusvaheliste normide räige rikkumisega.

Kuid Sevastopoli droonirünnakul – kas sündmus oli või ei olnud – on siiski laiem tähendus. See on seotud Venemaa merelaevastiku päevaga, mida riigis, mis peale sõdimise muud teha ei mõista, ka suurejooneliselt tähistati. Võimalik, et droonijutt pidi toitma venelaste patriootlikke tundeid – meil on vaenlane ja ta ründab.

Kõige tähelepanuväärsemad sõnumid on siin seotud Moskva uue meredoktriiniga, mis kuulub Vene fašismi baastekstide hulka, sarnaselt üllitistega, kus kutsutakse üles ukrainlust täielikult välja juurima.

Meie jaoks on mõistagi ärev see, et Moskva nimetab oma julgeoleku olulise piirkonnana Läänemerd. Siiski pole see üllatav ja see pole ka dokumendi kõige olulisem koht. Keskne on väide, et Venemaa võib oma huvide kaitseks kasutada maailmamere erinevates osades sõjalist jõudu.

Selliste piirkondadena on välja toodud Läänemeri, Kuriilide väinad, loomulikult Must meri ja Aasovi meri, aga ka Vahemere idaosa (mille pärast seni on tülitsenud Türgi ja Kreeka); samuti meretranspordi läbipääsualad, näiteks need, mis kulgevad piki Aasia ja Aafrika rannikut.