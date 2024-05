Bolti lobitegevusega seoses hiljuti rambivalgusse sattunud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on viimastel aastatel hoidunud varju. Samas on meie majandus juba pikalt languses ja ühiskondlik ootus majanduse elavdamise ettepanekute järele teravam kui varem. Toimetaja Meelis Oidsalu uuris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantslerilt Sandra Säravalt, milline on tema päästeplaan Eesti majanduse turgutamiseks.