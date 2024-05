Juhtkiri Eesti vajab riigikaitselaenu

Eesti kaitsejõudude õppuse Kevadtormi osana Swift Response toimus harjutus koos Briti õhudessantväelastega, kuidas täiendavate liitlasvägedega Eesti kaitsevõimet tugevdada. Harjutati seda, kuidas sadade kilomeetrite kauguselt tuua loetud tundidega siia sajad ja tuhanded inimesed ning tonnide kaupa varustust.

Selleks, et liitlased meile appi tuleks, peab mõistagi olema keegi, kellele appi tulla. Eestil peab olema ka iseseisev kaitsevõime. Kui meie idanaabril peaks kunagi tekkima tahtmine proovida meile kallale tulla, peavad meil olema sõjariistad ja laskemoon selleks, et ründajad kuigi kaugele ei jõuaks.

Peamine on seejuures just laskemoon. Relvi võib ju olla peenemaid ja lihtsamaid, kuid laskemoonata ei toimi neist ükski. Ukraina kogemus on näidanud, et laskemoona pole kunagi liiga palju.

Kolmapäeval kirjutas Postimehes riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu esimees Toomas Luman, et Eesti vajab «lähitulevikus, õigemini kohe, 1,6 miljardit eurot riigikaitse tugevdamiseks». Ilmselge, et meie riigieelarve olukorda arvestades pole meil seda raha kiiresti kuskilt niisama võtta, vaid see tuleb laenata.

Ajaloo kordumise ära hoidmiseks peame tagama selle, et meil oleks igas olukorras võimalik vastu hakata.

Mõni muidugi leiab, et eestlastel polevat niikuinii lootust heitluses Venemaaga võitjaks jääda. Selle koha pealt tasub meil vaadata naabrite poole.

Soome sõjakangelane, jalaväekindral Adolf Ehrnrooth on öelnud: «Parem on langeda au väljadel kui minna vangina kaugele kodukandist ja jääda sinna igaveseks ajaks unustatuna.» Sõjas juba surnuks peetud, kuid 99-aastaseks elanud mees viitas sellega just nimelt eestlaste ja soomlaste erinevale ajalookogemusele Teises maailmasõjas.

Kõige kiirem viis selleks raha saada on see laenata või riigivõlakirju välja anda. Siis, kui raha olemas ja selle eest vajalikud ostud tehtud, võib juba edasi arutada, kuidas täpselt me selle tagasi maksame.