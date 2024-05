Euroopa Liit on võtnud globaalse juhtrolli keskkonnateemadel ning seadnud endale väga ambitsioonikad eesmärgid. Rohepöörde läbiviimiseks on eraldatud märkimisväärsed rahasummad ning Brüsselist tuleb pidevalt uusi regulatsioone.

Mõtlemise koht on, kas ja kui suures ulatuses suudab Euroopa maailma päästa ja kui nakkav on see tegevus teistele maailma riikidele. Probleeme tekitab see, et ülemäärane regulatsioon, mis ei puuduta üksnes keskkonnakaitset, vaid ka muid valdkondi, vähendab ELi majanduse konkurentsivõimet. Suureneb mahajäämus USA majandusest ning Aasia riigid, eriti Hiina ja ka India, tõusevad kiiresti ja on ainult aja küsimus, millal Hiina ja pärast teda ka India omandavad maailma majanduses juhtpositsiooni.