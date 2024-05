Ma ei taha nende mõtetega kedagi halvustada, see ei ole vihakõne. Ma tahan, et me ausalt ja avalikult, nagu üks perekond, arutleksime tõsisel teemal, selleks et üksteist aidata. Kutsun üles teadjamaid lugejaid siin esitatud küsimustele vastama, kirjutab Malle Pärn (EKRE).