MAREK STRANDBERG Emadepäeva eksperiment rongis paljastas valusa tõe

See läbil​õige päädis sedapuhku sellega, et selles samas eelviimases vagunis oli täpselt kaks inimest – nojah, ega rohkem ei olnudki vaja – kes vaevusid sellele lapseootel emale ja ta paariaastasele lapsele kohad loovutama: üks naisüliõpilane ja üks naine. ​Aga kusagil valitakse aasta emasid. Tõsi, seda ei tehta Eesti Naisliidu teatel enam mitte üle-Eestiliselt, vaid ainult maakonniti, mis ju tähendab seda, et aasta emasid on nüüd siis 15 korda rohkem kui varasemalt. On selge, et rongis – vähemalt selles konkreetses – ei valitud ei aasta ema ega ema üldse – no kaks inimest valis. Kas me loomulik katse ütleb meile seda, et empaatiavõimelisi inimesi on ühiskonnas ühe protsendi kandis?