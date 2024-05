JUHTKIRI Voolab nafta, voolab ka veri

Postimees kirjutab, kuidas Euroopa Liit kavatseb midagi tõsisemat ette võtta Venemaa varilaevastikuga. Viimane tähendab, et laev ei sõida otse Vene lipu all, kuid mida Venemaa kasutab oma huvides ja mis on võimaldanud Moskval sanktsioonidest kõrvale hiilida ja kasutada naftaekspordist saadavat raha Ukrainas sõdimiseks. Samuti on varilaevastik olnud üks põhjus, miks Vene nafta hinnalagi pole oodatult toiminud. 2022. aastal lepiti nafta hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta, ehkki Eesti oodanuks 30–40 dollarit.

Ent juba hinnalae kehtestamisel kostis hääli, et sellest ei piisa Vene sõjamasina peatamiseks. Statistika on karm. Postimees kirjutas 6. mail, kuidas Venemaa nafta- ja gaasitulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 79 protsenti, ulatudes kokku 32 miljardi dollarini. Aprilli lõpus näitas näiteks Financial Timesi tehtud analüüs, et Venemaal olevad lääne pangad maksid makse enam kui 800 miljoni euro eest, seda on neli korda rohkem, võrreldes sõjaeelse tasemega. Lisaks teatas riigi kontrollitud Sberbank hiljuti oma ajaloo suurimast kasumist ja dividendide väljamaksest – kaheksast miljardist USA dollarist.

Kreml on otsekui nutikas kurjam kuskil kriminaalromaanis, keda detektiivid ehk praegusel juhul lääs kuidagi ei suuda tabada.