Tarmo Pikner ⟩ Poliitikud on väsinud valitsemisest, rahvas nende spektaaklist

Suvi on väsimiste aeg. Väsimuse ilminguil on vähemalt viiskümmend varjundit. Klassikuist alustades, eks Vargamäe Andres väsis omal kombel põikpäise naabriga võitlemisest. Tänase päeva klassikaline võtmeküsimus on, millal Euroopa väsib oma põikpäise naabri Venemaa sigadustele Ukraina kallal reageerimast. See oht on reaalne, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.