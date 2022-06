Juhtkiri ⟩ Euroopa Liit peab Ukrainat pidevalt julgustama

Türgist sai ELi kandidaatriik 1999. aastal. Nüüd, üle 20 aasta hiljem pole Türgi Euroopa Liidu poole väga palju edusamme teinud. Selleks on mitmeid põhjusi, mis on omavahel seotud. Ehk siis asjaolu, et Türgi ise on ­muutunud autoritaarsemaks ning iseteadlikumaks. Samas võib Türgi iseteadlikkuse ja autoritaarsuse kasv olla seotud sellega, et mitmed ELi liikmesriigid – näiteks Prantsusmaa ja Austria – on olnud avalikult Türgi ühinemise vastu ELiga.

Säärane stsenaarium ei tohi korduda Ukraina puhul. Üks Eesti diplomaatia suurimaid ülesandeid on meenutada ELi liikmesriikidele pidevalt Ukraina küsimust. Oleks kurb, ELi liikmesusperspektiivi tabaks sama saatus mis Ukraina NATO-perspektiivi, kui NATO lausa kirjutas 2008. aastal paberile, et Ukrainast võiks saada kunagi NATO liige, aga reaalsuses tähendas mittemidagitegemine hoopis Venemaa julgustamist. Sestap peab ELi liikmesusperspektiiv olema täidetud reaalse sisuga.

Ukrainlased on valinud demokraatia tee. Ukrainal on kindlasti puudusi, kuid just pidev julgustus Euroopa Liidu poolt peab hoidma Ukrainat ELi teel. Euroopasse pole vaja teist Türgit. Lõppkokkuvõttes on Euroopa Liidule strateegiliselt kasulik oma mõjuala suurendamine.