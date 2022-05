POLEEMIKA ⟩ Erkki Bahovski: Kes matkib keda?

Bulgaaria mõtleja Ivan Krastev ja tema ameerika kolleeg Stephen Holmes avaldasid 2019. aastal raamatu «The Light that Failed: A Reckoning». Selles kirjutavad nad, kuidas Ida-Euroopa riikide katsed matkida kontinendi läänepoolset osa on andnud tagasilöögi, sest paljud Ida-Euroopa riigid on muutumas autokraatlikuks, kirjutab ajakirjanik Erkki Bahovski.