Vastupidiselt Kristel Jürna väitele on mitmeid uuringuid, mis tõestavad, et jagatud vanemlus on lahus elavate vanemate puhul lapsele parim lahendus, kirjutavad Lapsele Vanemad MTÜ esimees Elo Madissoon ja aseesimees Erkki Laaneoks.

Tänaseks on üle maailma avaldatud põhjalikke uurimusi jagatud vanemluse kohta, neist mahukaimad on hõlmanud mitmekümneaastaseid perioode ja enam kui tuhande lapsega valimit. Selliste kaasaegsete ja suure valimiga uuringute järeldus on ühene: lahus elavate vanemate puhul on kahes kodus kasvanud lastel väiksem riskikäitumine (sõltuvushäired, suitsiidsus), madalam stressitase, kõrgem enesehinnang ja vähem psühholoogilisi probleeme kui ühe vanemaga kasvanutel. Kuigi uuringutest tuleb välja, et parim võimalik laste kasvamise keskkond on koos elav perekond, on paraku üha enam lahus elavaid paare lastega ning oluline on adekvaatselt analüüsida ja leida lahendusi nende jaoks.