Kaitseväe juhataja Martin Herem. FOTO: Mihkel Maripuu

Martin Herem on esimene Eesti kaitseväe juht, kes on saanud kogu oma sõjalise ettevalmistuse Eestis ning kelle sõjaväeline karjäär on kulgenud ka ainult kodumaal. Ta on kui Eesti kaitsetahte ja -võime sümbol, olles kahe Vabadussõjas Vabadusristi saanud võitleja pojapoeg.

Tema elu- ja töökäik on olnud sirgjooneline, nagu usaldusväärse sõjamehe elutee peabki olema. Ta on sõda vahetult näinud Iraagi missioonil teenides, kuid oma julgust ja otsustusvõimekust on saanud näidata ka rahuaegses Eestis. Tosin aastat tagasi Padaorgu lumetormi kätte jäänud sadade inimeste päästmine omal vastutusel tegutsedes on üks näiteid ja saanud julgustavaks legendiks.