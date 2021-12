Kuigi Kaja Kallas on ekspeaministrit valitsusse kutsunud, pole Ratas tahtnud minna. Ta näitab kibestumise märke ja on üks valitsuse põhioponente. Ratas on loopinud valitsusele kaikaid kodaratesse nii koroonaolukorra kui ka energiahindade asjus. Pole märke, et Ratase vastutegevus järgmisel aastal lõppeks.