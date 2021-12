Jüri Reinvere FOTO: Mihkel Maripuu

Ühel päeval võtab minuga ühendust keegi agent ja kirjutab, et tal oleks vaja minuga kohtuda. Põhjus on midagi muretut ja jooksvat. Teate lõpus ütleb ta, et on Frankfurdis esmaspäevast reedeni, ning pakub kohtumiseks välja esmaspäeva. Minul aga pole aega enne reedet, nii talle ka kirjutan. Selle peale ta tänab viisakalt ja ütleb, et näeme siis esmaspäeval. Ma katsun talle igaks juhuks uuesti kirjutada ning öelda, et kohtuda jõuan ainult reedel, temalt tuleb jälle kena ning viisakas vastus, et ahah, selge, siis esmaspäevani.



Ja nii kirjutame me järgmise tunni jooksul oma tosin meili, need muutuvad tasapisi järjest kategoorilisemaks ning napimaks, ainuke asi, mis aga ei muutu, on see, et tema peab endiselt kohtumispäevaks esmaspäeva, mina pakun välja reedet. Tema järjekordsele meilile kirjutan lõpuks trükitähtedega R-E-E-D-E-L!!! Selle peale saabub vaikus ja kohtumine leiabki aset lõpuks reedel.